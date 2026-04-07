Стало известно, от чего избавился Хегсет, чтобы возглавить Пентагон

Как выяснило РИА Новости, еще до вступления в должность, 10 января 2025 года, Хегсет подписал этическое соглашение, обязавшись не участвовать в делах, способных повлиять на его финансовые интересы. Став министром войны 25 января, он был обязан привести свой портфель в соответствие с этими требованиями — и уже 7 февраля продал акции Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell.