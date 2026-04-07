L'AntiDiplomatico сообщила о пересечении Украиной опасной черты

Украина пытается отрезать западных партнеров от российских энергоносителей, атакуя объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), пишет итальянская газета L' AntiDiplomatico.
В материале говорится, что «грязная энергетическая война только что перешла новую, опасную черту». Авторы материала также обратили внимание, что атака произошла в тот момент, когда глобальный энергетический баланс уже уничтожен войной в Иране.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
Газета пишет, что действия Киева вскоре отразятся на счетах и жизни граждан стран Европы, которые после начала конфликта на Украине «стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты».
Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками самолетного типа объекты КТК в Новороссийске, сообщило ранее Минобороны России. Были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.
Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана.
В конце прошлого года под атаку беспилотников также попал морской терминал КТК под Новороссийском. Тогда было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2.
