L'AntiDiplomatico сообщила о пересечении Украиной опасной черты

L'AntiDiplomatico сообщает, что Украина атакует объекты «Каспийского трубопроводного консорциума», пытаясь сорвать поставки российских энергоносителей. Издание называет это новой опасной фазой «грязной энергетической войны».

Источник: РБК

Украина пытается отрезать западных партнеров от российских энергоносителей, атакуя объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), пишет итальянская газета L' AntiDiplomatico.

В материале говорится, что «грязная энергетическая война только что перешла новую, опасную черту». Авторы материала также обратили внимание, что атака произошла в тот момент, когда глобальный энергетический баланс уже уничтожен войной в Иране.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.

Газета пишет, что действия Киева вскоре отразятся на счетах и жизни граждан стран Европы, которые после начала конфликта на Украине «стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты».

Украина в ночь на 6 апреля атаковала беспилотниками самолетного типа объекты КТК в Новороссийске, сообщило ранее Минобороны России. Были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами.

Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК — энергетическим компаниям из США и Казахстана.

В конце прошлого года под атаку беспилотников также попал морской терминал КТК под Новороссийском. Тогда было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2.

