Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Трампа Ирану

РИА Новости: Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Ирану.

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Пентагон отменил пресс-конференцию, запланированную на вторник — в день истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по Ормузскому проливу, передает корреспондент РИА Новости.

«Коллеги из СМИ, завтрашний пресс-брифинг отменен», — говорится в полученном агентством уведомлении.

Причины не уточняются.

Мероприятие запланировали на 8:00 по местному времени (15:00 мск). Отвечать на вопросы журналистов должны были министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Срок ультиматума Трампа истекает в 20:00 по местному времени вторника (4:00 мск среды).

В воскресенье глава Белого дома пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям, потребовав открыть движение по Ормузскому проливу — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Иран, в свою очередь, предупредил о решительном ответе, если США осуществят такие атаки.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше