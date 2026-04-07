Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Трампа Ирану

«Коллеги из СМИ, завтрашний пресс-брифинг отменен», — говорится в полученном агентством уведомлении.
Причины не уточняются.
Мероприятие запланировали на 8:00 по местному времени (15:00 мск). Отвечать на вопросы журналистов должны были министр войны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
Срок ультиматума Трампа истекает в 20:00 по местному времени вторника (4:00 мск среды).
В воскресенье глава Белого дома пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям, потребовав открыть движение по Ормузскому проливу — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Иран, в свою очередь, предупредил о решительном ответе, если США осуществят такие атаки.