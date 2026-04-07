Пентагон отменил брифинг в день истечения срока ультиматума Трампа Ирану

В воскресенье глава Белого дома пригрозил Тегерану ударами по мостам и электростанциям, потребовав открыть движение по Ормузскому проливу — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Иран, в свою очередь, предупредил о решительном ответе, если США осуществят такие атаки.