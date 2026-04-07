Трамп: Американцы устали от войны с Ираном и хотят возвращения армии домой

«Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть. К сожалению, американский народ хочет, чтобы мы вернулись домой», — признал хозяин Белого дома. Он добавил, что сам бы хотел сохранить контроль над нефтяными ресурсами, но «вряд ли американский народ поймёт это правильно».
Тем временем в Иране с иронией ответили на угрозы Трампа нанести удары по мостам и электростанциям, если сделка не будет заключена. Там предложили главе Белого дома перенести дедлайн, ведь «20:00 — неудобное время».
Ранее Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за отказа блока отдать Гренландию. Еще одной причиной разрыва он назвал отказ альянса помогать США в операции против Ирана, что стало несмываемым пятном на репутации организации. Трамп также признал, что Америка не нуждается в НАТО, назвав альянс бумажным тигром, которого не боится Россия.