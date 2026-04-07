В Иране назвали две ключевые причины стремления США к переговорам

В Иране заявили, что США добиваются переговоров с Ираном из-за угрозы закрытия Баб-эль-Мандебского пролива и операции по спасению лётчика F-15.

Источник: Аргументы и факты

Угроза закрытия Баб-эль-Мандебского пролива и операция по спасению второго лётчика американского истребителя F-15E, сбитого над Ираном, заставляют Вашингтон стремиться к переговорам с Тегераном, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранский источник в сфере политики и безопасности.

«Администрация Трампа с максимальной серьёзностью относится к угрозам закрытия стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после выявления конкретных оперативных перемещений», — отметил собеседник журналистов.

По мнению источника, Соединённые Штаты осознают, что не могут добиться значительных успехов на земле или эффективно бороться с Ираном на море.

Напомним, ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о готовности закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для американских и израильских судов. Указанный водный путь находится между Африкой и Аравийским полуостровом. Пролив считается одним из главных мировых торговых маршрутов, который соединяет азиатские и европейские рынки.

5 апреля иранские военные назвали провалом миссию США по спасению второго лётчика самлёта F-15E, который был сбит в воздушном пространстве Ирана. Американская сторона, в свою очередь, утверждает, что пилот был найден живым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше