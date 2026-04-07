В Иране назвали две ключевые причины стремления США к переговорам

Угроза закрытия Баб-эль-Мандебского пролива и операция по спасению второго лётчика американского истребителя F-15E, сбитого над Ираном, заставляют Вашингтон стремиться к переговорам с Тегераном, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранский источник в сфере политики и безопасности.
«Администрация Трампа с максимальной серьёзностью относится к угрозам закрытия стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после выявления конкретных оперативных перемещений», — отметил собеседник журналистов.
По мнению источника, Соединённые Штаты осознают, что не могут добиться значительных успехов на земле или эффективно бороться с Ираном на море.
Напомним, ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о готовности закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для американских и израильских судов. Указанный водный путь находится между Африкой и Аравийским полуостровом. Пролив считается одним из главных мировых торговых маршрутов, который соединяет азиатские и европейские рынки.