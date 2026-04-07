Освобожденный из иранской тюрьмы японский журналист предстанет перед судом

Руководителя тегеранского бюро общественного телевидения Японии обвиняют в нарушении общественного порядка.

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Освобожденный в Иране из тюрьмы руководитель тегеранского бюро японского общественного телевидения NHK предстанет перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, сейчас журналист находится в Тегеране и не может покинуть Иран. Проблем со здоровьем у него нет. Власти страны задержали шефа бюро телекомпании Эн-эйч-кей в январе, отмечает агентство. Из тюрьмы его выпустили 6 апреля после состоявшегося накануне телефонного разговора министров иностранных дел двух стран.

В Иране были задержаны два гражданина Японии. Одного из них ранее уже освободили, и он вернулся на родину через Азербайджан. Правительство Японии попросило власти Ирана разрешить выезд из страны и руководителю бюро NHK.

