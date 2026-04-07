Россиянам перечислили безопасные красители для пасхальных яиц

В преддверии Пасхи многие православные россияне задумываются не только о внешнем виде угощений, но и о безопасности украшений. Особенно это касается яиц — главного пасхального символа.
Об этом рассказала в беседе с RT главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Инесса Гладкова.
«Традиционно в России использовали натуральные красители: делали отвар луковой шелухи или использовали сок свёклы для окрашивания. Этот способ окрашивания яиц абсолютно безопасен», — отметила она.
По словам специалиста, тем, кто предпочитает использовать натуральные красители для декорирования яиц к Пасхе, стоит попробовать разные варианты.
«Например, если оставить яйца в морковном соке на период от двух до восьми часов, можно добиться золотисто-оранжевого оттенка разной интенсивности. Зелёного оттенка можно добиться с помощью отвара шпината», — посоветовала собеседница RT.
Отмечается, что любителям нестандартного декора стоит поэкспериментировать и покрасить яйца с помощью красно-кочанной капусты, чтобы получить сине-голубой оттенок.
«Технология простая: нашинковать капусту, залить её холодной водой и добавить туда уксус, затем опустить в раствор на 14—16 часов заранее отваренные яйца», — объяснила Гладкова.
При использовании натуральных красителей сложно заранее предугадать, какой именно оттенок получится, предупредила она.
«К тому же этот процесс занимает достаточно много времени. Тем, кто хочет получить более быстрый результат, больше подойдут синтетические красители», — посоветовала эксперт.
Она объяснила, что при покупке пищевых красителей в магазине стоит обращать внимание на их состав.
«Распространённые безопасные добавки — это куркумин (Е100), хлорофилл (Е140), каротиноиды (Е160), антоцианы (Е163) и кармин (Е120). Они абсолютно безопасны при использовании по инструкции. Даже если такие красители сквозь поры на скорлупе окрасят яичный белок, продукт всё равно останется пригодным в пищу и никак не навредит здоровью. Однако красить с помощью синтетических добавок треснувшие при варке яйца не стоит», — порекомендовала специалист.
Гладкова уточнила, что стоит воздержаться от покупки пищевых красителей на рынках и с рук, поскольку они могут оказаться несертифицированными или даже токсичными.
«Приобретать пищевые добавки стоит в гипермаркетах или магазинах товаров для кондитеров», — посоветовала технолог.
Эксперт напомнила, что нельзя декорировать яйца акварелью, гуашью, акриловыми красками, а также фломастерами, которые не предназначены для росписи пищевых продуктов.
«При использовании термонаклеек важно обращать внимание на состав. Качественные производят из пищевых полимеров, которые не вступают в реакцию с содержимым. А вот в качестве клея для бусин, страз и других декоративных элементов лучше использовать жидкий яичный белок. Даже нетоксичный клей ПВА или клей-пистолет при проникновении через поры в скорлупе сделает яйцо непригодным для употребления», — обратила внимание технолог.
Подходить с умом стоит не только к покупке красителей, но и к выбору яиц, предупредила собеседница RT.
«Для окрашивания чаще выбирают белые яйца — на них цвет ложится равномернее, а пастельные оттенки проявляются уже через 15—30 секунд в красителе. Коричневые яйца тоже подходят, но требуют более длительной выдержки для получения насыщенных тонов. На прочность скорлупы цвет не влияет», — пояснила эксперт.
