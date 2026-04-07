Россиянам перечислили безопасные красители для пасхальных яиц

«Распространённые безопасные добавки — это куркумин (Е100), хлорофилл (Е140), каротиноиды (Е160), антоцианы (Е163) и кармин (Е120). Они абсолютно безопасны при использовании по инструкции. Даже если такие красители сквозь поры на скорлупе окрасят яичный белок, продукт всё равно останется пригодным в пищу и никак не навредит здоровью. Однако красить с помощью синтетических добавок треснувшие при варке яйца не стоит», — порекомендовала специалист.