ВСУ потеряли за сутки 63 тяжелых квадрокоптера от действий группировки «Запад»

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ из-за действий группировки войск «Запад» за сутки составили 63 тяжелых боевых квадрокоптера, 45 пунктов управления беспилотной авиацией и станция спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 2 управляемых авиационных боеприпаса, 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 63 тяжелых боевых квадрокоптера противника», — сказал Бигма.
Кроме того, по его данным, выявлены и уничтожены 45 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов противника, а также миномет и 14 наземных робототехнических комплексов ВСУ.