ВСУ потеряли от действий «Востока» семь станций Starlink

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 7 станций спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял 7 станции спутниковой связи Starlink, 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 14 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.
Также, по его данным, расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
