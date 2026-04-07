ВСУ потеряли из-за действий Южной группировки 34 блиндажа с военными

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 34 блиндажа с личным составом и 5 терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями войск беспилотных систем уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 5 терминалов Starlink и 6 наземных робототехнических комплексов. Поражены 2 пункта управления БПЛА, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 5 беспилотников противника», — сказал Астафьев.
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.