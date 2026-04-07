Группировка «Север» уничтожила 38 пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 39 тяжелых боевых квадрокоптеров и 38 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
«Кроме того, выявлены и уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав” и “Дамба”, 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 39 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18, 5 наземных робототехнических комплексов, склад боеприпасов и 6 складов материальных средств противника», — сказал он.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.