$413 млрд на оружие: США наращивают закупки — ракеты и космос в приоритете

Пентагон планирует увеличить расходы на закупки вооружений в 2027 финансовом году на 84,6%, доведя их до 413 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы.
По данным агентства, годом ранее объем таких расходов составлял 223,8 млрд долларов. Наиболее заметное увеличение зафиксировано в общеоборонных статьях: их финансирование выросло с 15 до 101 млрд долларов, что соответствует росту на 571%.
Сухопутные войска США запросили 60,5 млрд долларов — почти вдвое больше показателя предыдущего года. Основной вклад в рост обеспечили закупки ракетного вооружения: расходы по этой линии увеличились на 360% и достигли 36,6 млрд долларов.
Военно-морские силы и Корпус морской пехоты рассчитывают на 150 млрд долларов, что на 45% превышает текущий уровень. Финансирование кораблестроения увеличено на 46%, при этом закупки авиационной техники почти удвоились.
Военно-воздушные и Космические силы ожидают 101 млрд долларов. При этом расходы на космическое направление выросли на 344% и составили 19 млрд долларов.
Таким образом, структура военных закупок США в 2027 финансовом году демонстрирует масштабное увеличение финансирования по ключевым направлениям, включая ракетные программы и космические системы.
