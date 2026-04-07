Axios: демократы могут потребовать отставки Хегсета

По его информации, подобное решение может быть связано с участием Хегсета в руководстве военными операциями США в Иране. Согласно опросам общественного мнения, которые приводит портал, Хегсет является одним из наименее популярных членов кабинета министров США и растущие издержки конфликта на Ближнем Востоке только ухудшают его общественный имидж.
Отмечается, что глава военного ведомства якобы может стать следующей «целью демократов» после отставки генерального прокурора США Пэм Бонди и министра внутренних дел Кристи Ноэм.
Яссамин Ансари, чьи слова приводит Axios, заявила, что основанием для внесения ею на рассмотрение статьи об импичменте Хегсету также является «неоднократное нарушение им присяги и его долга перед конституцией».
Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отставке министра юстиции — генерального прокурора Пэм Бонди. По сведениям газеты The New York Times, основной причиной отставки Бонди являются ее действия в ситуации с публикацией документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. 5 марта президент США также объявил, что Кристи Ноэм покинет пост главы министерства внутренней безопасности.