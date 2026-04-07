ЕС в опасности: раскрыта вероятность оранжевой революции в Венгрии

Венгрия готовится к парламентским выборам, которые состоятся 12 апреля. Оппозиция все чаще оказывается в центре скандалов. Чего ждать от выборов — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы, оппозиция все чаще попадает в скандалы. Политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с aif.ru рассказал, чего ждать от этих выборов и грозит ли стране новая «оранжевая революция».

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Основные участники: правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, оппозиционная партия «Тиса», ультраправое движение «Наша Родина».

Последний скандал, связанный с оппозиционной партией, произошел из-за обнародования «Плана энергетической перестройки», согласно которому в случае прихода к власти страна намерена отказаться от российских энергоносителей. После этого Орбан заявил, что его оппоненты из партии «Тиса» «разорят венгерские семьи» и погрузят страну в катастрофу.

Трухачев при этом считает, что выборы в Венгрии пройдут максимально честно и не приведут к подобию «оранжевой революции».

«Такого точно не будет. В странах Евросоюза, которые давно туда входят, никаких “оранжевых революций” не происходит. Такое возможно в странах, которые только где-то на горизонте видят европейскую интеграцию. В Венгрии такого не будет. Объяснить это можно тем, что в рамках ЕС работают другие правила. Здесь такое не допускают, иначе пойдет цепная реакция. Если это произойдет в Венгрии, то в следующий раз уже будет в Германии или во Франции. Это очень опасно, поэтому никаких цветных революций не будет. ЕС признает любые результаты выборов», — пояснил эксперт.

Ранее Венгрия и Словакия выступили за отмену санкций против российской энергетики.

