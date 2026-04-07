«Накал русофобской риторики сохраняется, но набор антироссийских мер (экономических, в первую очередь) исчерпан. Более того, отказ от сотрудничества с РФ в энергосфере обернулся критически опасным бумерангом для Европы», — сказал парламентарий.
Он также отметил, что политический план Брюсселя является тупиковым. Европейские политики сделали ставку на победу киевского режима и пытаются «продлить агонию бандеровцев всеми средствами». «Но они уже проиграли. Надвигающийся энергетический кризис на еврозону “бьет по рукам” европейским ястребам», — заключил Слуцкий.
