Депутат Ивлев: Британия рассчитывает как в XIX веке доминировать в мире

В связи с военными действиями на Ближнем Востоке США ослабили фокус внимания на боевых действиях на Украине, отметил Ивлев.
«Поскольку военно-политическая стратегия не терпит пустоты, роль крайне агрессивного преторианца из Западной Европы в маниакальной форме примеряет на себя Британия и усиливает военную поддержку Украины, направленную против России. Кроме того, Лондон лелеет и тайное желание, что в условиях войны высокоточного истощения, быстрого расхода в США стратегических запасов и ограниченных темпов их восполнения, произойдет перераспределение военно-стратегического потенциала между театрами военных действий и Британия, как в XIX веке, станет снова доминировать в мире и править морями, как прежде», — сказал собеседник агентства.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил «Известиям», что Лондон заинтересован в интенсификации боевых действий на Украине, но никак не в спасении жизней при выводе украинских войск из Донбасса.