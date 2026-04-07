Депутат Ивлев: Британия рассчитывает как в XIX веке доминировать в мире

Депутат Госдумы от Республики Крым также отметил, что в связи с военными действиями на Ближнем Востоке США ослабили фокус внимания на боевых действиях на Украине.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Британия рассчитывает на истощение США в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, что позволит ей вновь доминировать в мире, как в XIX веке. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

В связи с военными действиями на Ближнем Востоке США ослабили фокус внимания на боевых действиях на Украине, отметил Ивлев.

«Поскольку военно-политическая стратегия не терпит пустоты, роль крайне агрессивного преторианца из Западной Европы в маниакальной форме примеряет на себя Британия и усиливает военную поддержку Украины, направленную против России. Кроме того, Лондон лелеет и тайное желание, что в условиях войны высокоточного истощения, быстрого расхода в США стратегических запасов и ограниченных темпов их восполнения, произойдет перераспределение военно-стратегического потенциала между театрами военных действий и Британия, как в XIX веке, станет снова доминировать в мире и править морями, как прежде», — сказал собеседник агентства.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил «Известиям», что Лондон заинтересован в интенсификации боевых действий на Украине, но никак не в спасении жизней при выводе украинских войск из Донбасса.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше