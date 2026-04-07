Ночная атака дронов: в Новороссийске повреждены 92 дома — есть раненые

В Новороссийске после атаки беспилотников повреждены 73 частных и 19 многоквартирных домов, пострадали восемь человек. Об этом 6 апреля сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным региональных властей, основная часть разрушений зафиксирована в Восточном районе. Там повреждены 72 частных и пять многоквартирных домов. В одном из домовладений повреждена газовая труба, подача газа на участке была остановлена.

В Южном районе повреждения получили семь многоквартирных домов и один частный. Зафиксированы разрушения кровли и балконных конструкций зданий.

В Центральном внутригородском районе пострадали семь квартир. Уточняется, что повреждения возникли после падения обломков беспилотников на жилую застройку.

Атака произошла в ночь на 6 апреля. После удара на месте начали работу экстренные службы, проводится оценка ущерба и проверка состояния зданий.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки пострадали восемь человек.

