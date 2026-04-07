5 секунд на выстрел: новый боевой модуль «Курьера» отработал на полигоне

Опубликовано видео полигонных испытаний наземного робототехнического комплекса «Курьер» с минометным модулем «Багульник-82». Кадры распространил профильный канал «НРТК».
На записи комплекс ведет огонь 82-мм минами по учебной цели. Боевой модуль размещен в вращающейся башне и включает не только орудие, но и автоматическую систему заряжания. Перезарядка выполняется без участия человека: механизированный узел подает новую мину после каждого выстрела, цикл занимает около пяти секунд.
Ранее о модуле «Багульник-82» официально не сообщалось. По оценке, в его основе может находиться легкий миномет 2Б24, подходящий для установки на мобильное шасси по массе и характеристикам. При этом не исключается, что для комплекса разработано отдельное 82-мм орудие.
Комплекс «Курьер» ранее демонстрировался в различных конфигурациях. Военнослужащие показывали мобильную станцию управления беспилотниками на его базе, а также версии для саперных задач и модификацию с пулеметом ПКТ, предназначенную для противодействия дронам.
