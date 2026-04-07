Президент РФ дал поручения по развитию здравоохранения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию системы здравоохранения. Документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: НИА Красноярск

Одно из главных направлений — запись к врачу. Систему на портале Госуслуг планируют доработать: при отсутствии свободных талонов появится отложенная запись, а также автоматическое предложение альтернативных вариантов получения помощи по полису ОМС.

Отдельное внимание уделено обеспечению льготными лекарствами. Регионам поручено усилить контроль за рецептами, которые находятся на отсроченном обеспечении.

В числе задач — повышение транспортной доступности медицины. Речь идет не только о строительстве новых поликлиник, но и о возможности добраться до них, отмечает в соцсетях депутат Заксобрания, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев.

Также поставлена задача исключить простои новых медицинских объектов: учреждения должны не просто вводиться в эксплуатацию, а полноценно работать. Дополнительный акцент сделан на развитии детской стоматологии и женских консультаций, особенно в малых населенных пунктах. Регионы должны подготовить конкретные планы по улучшению доступности этих услуг.

К 2027 году планируется внедрить систему оценки здравоохранения самими пациентами через Госуслуги — показатель удовлетворенности станет одним из ключевых.

Еще одно направление — защита медицинских работников. Предусмотрен пересмотр механизмов правовой защиты и страхования их профессиональной ответственности.

Отдельный блок поручений касается цифровизации и внедрения современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта, с акцентом на повышение скорости и качества медицинской помощи.

«По сути, зафиксировано главное: качество здравоохранения — это не только финансирование. Это доступность, организация процессов и ответственность на каждом уровне. Со своей стороны будем внимательно смотреть, как эти поручения реализуются на уровне региона. И где потребуется — включаться», — подчеркнул Зайцев.