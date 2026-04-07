Сила Орбана: премьер Венгрии нанесет хитрый удар по оппозиции и Зеленскому

В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы, а оппозиция все чаще попадает в скандалы. Политолог Трухачев сказал, чем оппозиции ответит Орбан.

Источник: Аргументы и факты

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед предстоящими выборами в качестве рычагов давления на оппозицию есть административные ресурсы, сообщил в беседе с aif.ru политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Основные участники: правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан, оппозиционная партия «Тиса» и ультраправое движение «Наша Родина».

Оппозиция пытается давить на Орбана, однако все чаще сама попадает в скандалы. Так, ранее стало известно, что глава венгерской проевропейской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр провел ночь с девушкой с Украины по имени Эвелин на вечеринке с «белым порошком».

Трухачев, комментируя предстоящие выборы, отметил, что Евросоюз примет любые результаты.

«ЕС примет любые результаты выборов и будет действовать в соответствии с теми данными, которые будут. Исходя из того, что будут рычаги давления на Орбана, если он останется. В свою очередь, у Орбана есть административный ресурс, который уравнивает административный ресурс оппозиции и стоящего за ее спиной Евросоюза. Поэтому выборы будут честными — ресурс на ресурс», — пояснил эксперт.

Ранее были раскрыты детали наркоскандала главы «Тисы» Мадьяра после ночи с украинкой.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше