Сила Орбана: премьер Венгрии нанесет хитрый удар по оппозиции и Зеленскому

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед предстоящими выборами в качестве рычагов давления на оппозицию есть административные ресурсы, сообщил в беседе с aif.ru политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.
Напомним, парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Основные участники: правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет Орбан, оппозиционная партия «Тиса» и ультраправое движение «Наша Родина».
Оппозиция пытается давить на Орбана, однако все чаще сама попадает в скандалы. Так, ранее стало известно, что глава венгерской проевропейской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр провел ночь с девушкой с Украины по имени Эвелин на вечеринке с «белым порошком».
Трухачев, комментируя предстоящие выборы, отметил, что Евросоюз примет любые результаты.
«ЕС примет любые результаты выборов и будет действовать в соответствии с теми данными, которые будут. Исходя из того, что будут рычаги давления на Орбана, если он останется. В свою очередь, у Орбана есть административный ресурс, который уравнивает административный ресурс оппозиции и стоящего за ее спиной Евросоюза. Поэтому выборы будут честными — ресурс на ресурс», — пояснил эксперт.
