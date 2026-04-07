Сняли с командования бригадой: полковника ВСУ понизили после потерь в ДНР

Полковника ВСУ понизили в должности после потерь в ДНР, его перевели с уровня бригады на командование полком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, речь идет о командире 35-й отдельной бригады морской пехоты Алексее Булахове. Подразделение понесло значительные потери и было выведено на восстановление.
Отмечается, что бригада находилась в районе Красноармейска более года. В феврале 2026 года ее вывели в тыл. После этого, как утверждается, было принято решение о кадровых изменениях.
По информации источника, Булахова сняли с должности командира бригады и назначили командиром 426-го полка беспилотных систем ВСУ. Новый руководитель соединения, по тем же данным, также не справился с обстановкой.
Собеседник агентства добавил, что кадровые решения в бригаде связаны с потерями подразделения в ДНР. Также он заявил о возможных нарушениях, допущенных офицером ранее, однако официального подтверждения этой информации не приводится.
Читайте также: Забивших молотком 21 человека Днепропетровских маньяков призвали в ВСУ.