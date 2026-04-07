100 бомб по Ирану: B-1 прикрыли спасение пилота F-15E — удар по дорогам

Американские бомбардировщики B-1 применили около 100 авиабомб массой свыше 900 кг во время операции по эвакуации пилота F-15E в Иране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, удар наносился для обеспечения безопасности спасательной миссии. Бомбы сбрасывали по дорогам, позициям и гарнизонам Корпуса стражей исламской революции, чтобы ограничить передвижение иранских сил в районе операции.
Основной целью, как уточняется, стало разрушение транспортных путей возле точки эвакуации. Это должно было предотвратить приближение к месту операции. Отдельные воронки, по данным спутниковых снимков Landsat 9, различимы из космоса.
Истребитель F-15E Strike Eagle был сбит 3 апреля. Оба члена экипажа катапультировались. Одного обнаружили вскоре после приземления, второй получил ранения и оставался на территории Ирана.
По информации WSJ, пилот укрывался в горной местности более 36 часов. Он поднялся на хребет высотой свыше 2 тыс. метров, имея при себе только пистолет, средства связи и сигнальный маяк.
В операции участвовали сотни военнослужащих, включая подразделения специального назначения, разведку и агентов ЦРУ. По данным источников, параллельно велись действия по дезориентации иранских поисковых групп.
