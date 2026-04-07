Встреча в Минске: Лукашенко принял нового генсека ОДКБ — курс на координацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с новым генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. О переговорах сообщает агентство Белта.
В ходе встречи глава государства заявил о готовности Минска поддерживать работу организации и отметил опыт нового руководителя. По его словам, кандидатура Масадыкова ранее была поддержана белорусской стороной.
Лукашенко указал на профессиональный и управленческий опыт генсека, включая работу в международных структурах и аппарате ОДКБ. Он подчеркнул необходимость координации по ключевым направлениям деятельности организации.
Масадыков, в свою очередь, поблагодарил за поддержку при назначении и отметил важность консультаций с руководством стран-участниц. По его словам, перед ОДКБ стоят задачи как во внешнеполитической сфере, так и в военной составляющей.
Он также обозначил необходимость дальнейшего обсуждения инициатив и согласования позиций государств-членов на фоне текущей международной обстановки.
