Встреча в Минске: Лукашенко принял нового генсека ОДКБ — курс на координацию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с новым генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. О переговорах сообщает агентство Белта.

В ходе встречи глава государства заявил о готовности Минска поддерживать работу организации и отметил опыт нового руководителя. По его словам, кандидатура Масадыкова ранее была поддержана белорусской стороной.

Лукашенко указал на профессиональный и управленческий опыт генсека, включая работу в международных структурах и аппарате ОДКБ. Он подчеркнул необходимость координации по ключевым направлениям деятельности организации.

Масадыков, в свою очередь, поблагодарил за поддержку при назначении и отметил важность консультаций с руководством стран-участниц. По его словам, перед ОДКБ стоят задачи как во внешнеполитической сфере, так и в военной составляющей.

Он также обозначил необходимость дальнейшего обсуждения инициатив и согласования позиций государств-членов на фоне текущей международной обстановки.

ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
