«Бьет по рукам»: в Госдуме назвали тупиковой политику ЕС в отношении РФ

Ранее KP.RU сообщал, что война на Ближнем Востоке уже привела к кризису в Европе. Цены на нефть и газ продолжают расти, а стоимость авиатоплива с начала конфликта удвоилась. В ответ чиновники Евросоюза рассматривают введение нормирования бензина и использование аварийных запасов нефти.