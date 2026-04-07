Европейские страны уже исчерпали набор антироссийских мер. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Накал русофобской риторики сохраняется, но набор антироссийских мер (экономических, в первую очередь) исчерпан», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Слуцкий добавил, что отказ от сотрудничества с Россией обернулся серьезными проблемами для Европы. По его словам, политика Брюсселя является тупиковой, а надвигающийся энергетический кризис «бьет по рукам европейских ястребов».
Ранее KP.RU сообщал, что война на Ближнем Востоке уже привела к кризису в Европе. Цены на нефть и газ продолжают расти, а стоимость авиатоплива с начала конфликта удвоилась. В ответ чиновники Евросоюза рассматривают введение нормирования бензина и использование аварийных запасов нефти.