Вэнс заявил о планах обсудить с Орбаном вопрос урегулирования на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках своего визита в Венгрию собирается, в частности, обсудить с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном тему урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом в Будапешт.
Американский политик отметил, что ждёт с нетерпением встречи с главой правительства республики. При этом Вэнс назвал Орбана другом. Вице-президент отметил, что их разговор с премьер-министром также будет связан с вопросами, касающимися отношений Соединённых Штатов и Венгрии.
«Разумеется, я уверен, что значительное внимание будет уделено Европе, Украине и другим темам», — сказал американский политик, которого цитирует пресс-пул Белого дома.
Ранее американская администрация проинформировала, что визит Вэнса в Венгрию будет проходить с 7 по 8 апреля. 12 апреля в республике должны состояться парламентские выборы.