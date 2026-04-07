В Нидерланды пустили командующего ВСУ из «чёрного списка» Шенгена

Экс-глава МИД Нидерландов Давид ван Вил пустил в страну командующего ВСУ Роберта Бровди из «чёрного списка» Шенгена за атаку на нефтепровод «Дружба», заявил нидерландский журналист Бас Патернотте.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Патернотте, одна из стран ЕС внесла военного в перечень на фоне «операции на трубопроводе».
«Журналист провёл расследование и пришёл к выводу, что речь должна идти об украинском командире дронов Роберте Бровди по кличке “Мадьяр”, — говорится в публикации.
