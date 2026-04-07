В Омске готовятся провести масштабные мероприятия с Казахстаном

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл рабочую встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. В ходе встречи в Москве обсудили организационные аспекты крупных международных мероприятий: XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и 27-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между России и Казахстана. Омск примет гостей уже этой осенью.
Как отметили в региональном правительстве, подготовка ведётся в тесной координации с федеральным центром, что позволит обеспечить высокий уровень их проведения.
Омская область принимает Форум в третий раз. Ранее форум в нашем городе проходил в 2003 и 2019 годах. В рамках подготовки событий прорабатывается подписание соглашений и меморандумов, направленных на развитие промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, а также гуманитарных и образовательных связей.
В ходе встречи также отмечена стратегическая роль Казахстана как одного из ключевых экономических партнёров России.
Одной из важных тем предстоящего форума станет транспортно-логистическое развитие реки Иртыш. Омская область рассчитывает на поддержку федеральных структур в развитии речного сообщения с Казахстаном и Китаем.