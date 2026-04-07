В Омске готовятся провести масштабные мероприятия с Казахстаном

Губернатор Виталий Хоценко обсудил подготовку к проведению в Омске международных событий с вице-премьером России Алексеем Оверчуком.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл рабочую встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. В ходе встречи в Москве обсудили организационные аспекты крупных международных мероприятий: XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и 27-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между России и Казахстана. Омск примет гостей уже этой осенью.

Как отметили в региональном правительстве, подготовка ведётся в тесной координации с федеральным центром, что позволит обеспечить высокий уровень их проведения.

Омская область принимает Форум в третий раз. Ранее форум в нашем городе проходил в 2003 и 2019 годах. В рамках подготовки событий прорабатывается подписание соглашений и меморандумов, направленных на развитие промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, а также гуманитарных и образовательных связей.

В ходе встречи также отмечена стратегическая роль Казахстана как одного из ключевых экономических партнёров России.

Одной из важных тем предстоящего форума станет транспортно-логистическое развитие реки Иртыш. Омская область рассчитывает на поддержку федеральных структур в развитии речного сообщения с Казахстаном и Китаем.

Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.
Читать дальше