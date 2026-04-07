В Совфеде назвали главную ошибку Горбачёва: «Был свято убеждён»

Сенатор Алексей Пушков назвал главную ошибку последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
«Я до сих пор считаю, что он искренне хотел принести добро. Но он не знал, как это сделать. И вот когда ты не знаешь, как пересечь горный поток, то, наверное, не надо в него вступать. А надо сначала продумать», — сказал Пушков.
Сенатор подчеркнул, что Горбачев был «свято» убежден в незыблемости компартии, поэтому проводил реформы, которые в итоге ослабили его собственную власть.
Первый и единственный президент СССР (1990−1991) умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни от продолжительной болезни.
Согласно данным опроса KP.RU, 91% опрошенных россиян уверены, что вклад Горбачева как политического деятеля в развитие страны был недостаточным. Респонденты также назвали его отрицательным историческим персонажем.