Россиян предупредили, когда сезонная аллергия может перейти в астму

Насморк, чихание и зуд в глазах многие воспринимают как безобидную реакцию на цветение. Однако поллиноз — аллергия на пыльцу растений — может проявляться по-разному и без лечения со временем прогрессировать.
Об этом предупредила в беседе с RT врач — аллерголог-иммунолог Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.
«Поллиноз — сезонное аллергическое заболевание, вызванное повышенной чувствительностью иммунной системы к пыльце растений. Это не просто сезонный насморк. Помимо воспаления слизистых оболочек носа (ринит), могут появиться воспаления глаз (конъюнктивит) и дыхательных путей. Классические проявления действительно включают заложенность носа, чихание, зуд и слезотечение, но этим всё не ограничивается», — предостерегла она.
Эксперт рассказала, что у части пациентов могут быть такие симптомы, как кашель, ощущение «першения» в горле, свистящее дыхание, эпизоды одышки, кожный зуд или высыпания, а также зуд и дискомфорт в полости рта при употреблении некоторых фруктов и овощей, связанный с перекрёстной реакцией между пыльцой и пищевыми продуктами.
Говоря о том, может ли поллиноз перейти в астму, специалист подчеркнула, что при отсутствии лечения такой риск существует.
«Дыхательные пути рассматриваются как единая система, хроническое аллергическое воспаление в верхних дыхательных путях может со временем спускаться ниже и вовлекать бронхи. В результате у части пациентов развивается бронхиальная астма, особенно это актуально для детей и подростков. Важно понимать, что это не неизбежный сценарий, но вероятность выше, если симптомы долго остаются без контроля», — добавила Усачёва.
Отмечается, что без терапии поллиноз может усиливаться от сезона к сезону, удлиняться по времени (симптомы появляются раньше и заканчиваются позже), расширяться — организм начинает реагировать на большее количество аллергенов.
«Также повышается риск осложнений в виде синусита и отита, могут появляться нарушения сна и хроническая усталость. У детей это может влиять на поведение, концентрацию и успеваемость. Есть симптомы, которые требуют особого внимания: кашель, особенно ночью, чувство нехватки воздуха, снижение переносимости физической нагрузки. Это признаки возможного вовлечения бронхов», — пояснила собеседница RT.
Она подчеркнула, что современное лечение поллиноза — это не только снятие симптомов, но и контроль воспаления.
«Оно включает в себя антигистаминные препараты, интраназальные глюкокортикостероиды, по показаниям — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая воздействует на причину заболевания. При правильном подходе можно не только облегчить аллергический сезон, но и снизить риск развития бронхиальной астмы», — заключила врач.
