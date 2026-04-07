Оценка распада СССР: Пушков заявил о просчетах Горбачева — итогом стал крах

Председатель Комиссии Совета Федерации ФС РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что реформы Михаила Горбачева, направленные на изменение СССР, привели к ослаблению КПСС и распаду страны. Об этом он сообщил в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову.
По словам Пушкова, последний генеральный секретарь КПСС стремился улучшить ситуацию в государстве, однако не обладал четким пониманием механизмов реформ. Сенатор отметил, что действия Горбачева привели к ослаблению партийной системы.
Пушков указал, что, по его оценке, Горбачев рассчитывал на устойчивость власти КПСС даже в условиях кризиса. Он подчеркнул, что реформы проводились без достаточной проработки последствий.
Отдельно сенатор затронул события августа 1991 года. По его мнению, даже после попытки переворота руководство страны недооценило масштаб изменений, произошедших в политической системе.
Также Пушков обратил внимание на роль Бориса Ельцина в тот период. Он отметил, что решения о запрете КПСС стали ключевым моментом трансформации власти.
Таким образом, сенатор связал распад СССР с просчетами в управлении и недооценкой политических процессов со стороны руководства страны.