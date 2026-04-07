Оценка распада СССР: Пушков заявил о просчетах Горбачева — итогом стал крах

Председатель Комиссии Совета Федерации ФС РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что реформы Михаила Горбачева, направленные на изменение СССР, привели к ослаблению КПСС и распаду страны. Об этом он сообщил в интервью писателю и публицисту Михаилу Шахназарову.