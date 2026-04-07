Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны

VNA: генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам стал президентом страны.

БАНГКОК, 7 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом Вьетнама на сессии Национального собрания страны, передает во вторник вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

«Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищ То Лам избран президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок полномочий 2026 — 2031 годов», — пишет агентство.

Выборы президента по конституции Вьетнама проходят путем голосования депутатов Национального собрания на первой сессии Нацсобрания нового созыва.