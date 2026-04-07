Трамп заявил, что примет в Белом доме астронавтов миссии «Артемида-2»

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал принять в Белом доме экипаж американского космического корабля «Орион», совершившего облет Луны в рамках миссии «Артемида-2».
«Я с нетерпением жду возможности принять вас в Овальном кабинете. Я попрошу [главу NASA] Джареда [Айзекмана] привести вас и попрошу у вас автографы. Обычно я не прошу автографы, но вы этого заслуживаете», — обратился Трамп к членам экипажа корабля во время сеанса связи, трансляция которого велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
«У нас в последнее время много поводов для гордости, но ничто не сравнится с тем, что вы впервые более чем за полвека совершили облет Луны и установили рекорд дальности полета от Земли», — подчеркнул президент США.
Ранее пилотируемый корабль «Орион» отдалился на наибольшее расстояние от Земли, дистанция составила 252 756 миль (406 771 км). Корабль достиг ее, облетая обратную сторону Луны. «Орион» при этом приблизился на расстояние 4 067 миль (6 452 км) к спутнику Земли. Астронавты таким образом установили новый рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение экспедиции «Аполлон-13».
Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».