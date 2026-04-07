Марочко: Киев увеличил транзит натовской техники через Молдавию

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины увеличило транзит натовской военной помощи через Молдавию, военные грузы Киев переправляет через понтоны на реке Днестр. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За последнее время вооруженные формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской помощи в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области. Для увеличения грузопотока украинские инженерные войска возводят временные понтонные переправы, а также используют специализированные ПТС (плавающий транспортер средний — прим. ТАСС)», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко добавил, что натовскую технику Киев также перебрасывает в Одесскую область.