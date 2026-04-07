Операторы FPV-дронов уничтожили ночью гексакоптеры ВСУ в Харьковской области

В Минобороны РФ отметили, что российские военнослужащие ликвидировали два разведывательных БПЛА самолетного типа, а также пять разведывательных и ударных беспилотников квадро- и гексакоптерного типа.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили тараном в ночное время несколько гексакоптеров ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы FPV-истребителей войск беспилотных систем в составе 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” воздушным тараном в ночное время уничтожили в воздухе два разведывательных БПЛА самолетного типа, а также пять разведывательных и ударных БПЛА квадро- и гексакоптерного типа подразделений ВСУ», — информировали в ведомстве.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
