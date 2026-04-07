Инициатива в Конгрессе: требуют импичмента министра войны Хегсета

Член Палаты представителей США Ясамин Ансари заявила о намерении инициировать процедуру импичмента министра обороны страны Пита Хегсета. Об этом сообщает издание Axios.
Кроме того, она призвала членов кабинета министров рассмотреть возможность применения 25-й поправки к Конституции США в отношении президента Дональда Трампа. Поводом стали его высказывания в адрес иранских властей в социальных сетях.
Как отмечается, вероятность принятия решения об импичменте оценивается как низкая. Обе палаты Конгресса контролируются республиканцами, а для утверждения требуется поддержка двух третей сенаторов.
Ранее аналогичная инициатива уже выдвигалась другим членом Палаты представителей, однако голосование по ней не проводилось.
По данным опросов, министр обороны остается одним из наименее популярных представителей администрации. На его позиции, как указывается, влияет рост издержек конфликта вокруг Ирана.
