РКК направил более миллиарда рублей на поддержку пострадавших в «Крокусе»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) за два года направил более 1 миллиарда рублей на поддержку пострадавших и семей погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее в пресс-службе РКК сообщили РИА Новости, что срок реализации программы помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус сити холле» продлен до 1 июля 2026 года.
«За два года помощь в рамках программы получили почти 3 тысячи человек. Всего на поддержку пострадавших и семей погибших было направлено 1,04 миллиарда рублей», — отметили в сообщении.
В Российском Красном Кресте рассказали, что 23 марта 2024 года был запущен сбор средств на оказание адресной поддержки пострадавшим, семьям пострадавших и погибших в результате теракта. За время сбора на счет РКК поступило более 1,8 миллиарда рублей, из которых более 848 миллионов рублей перевели физические лица.
«Отдельное внимание уделяется детям, потерявшим в теракте одного или обоих родителей. Для них были открыты 74 целевых вклада, которые они смогут использовать по достижении совершеннолетия. Также была введена мера по поддержке совершеннолетних детей погибших родителей, обучающихся на очном отделении вузов и колледжей — 17 человек получили такую поддержку в оплате коммерческого обучения. Для детей, оставшихся без родителей и не имеющих собственного жилья, были приобретены 8 квартир», — сообщили в РКК.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В нем погибли 149 человек.
Двенадцатого марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще шести фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.