В Ленинградской области сбили 20 беспилотников

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Ленинградской области сбили 20 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Число сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до 20», — написал Дрозденко в канале на платформе MAX.
Он подчеркнул, что отражение налетов продолжается.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
