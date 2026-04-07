15 раненых за рейс: санитар вывез бойцов на «Ниве» с передовой

Военнослужащий медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» вывез с передовой 15 раненых бойцов на одном автомобиле.

Военнослужащий медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» вывез с передовой 15 раненых бойцов на одном автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, эвакуация проводилась на автомобиле «Нива». Речь шла о военнослужащих с ранениями, не требующими немедленной реанимации. Основной сложностью стала протяженность маршрута и состояние дороги.

Отмечается, что автомобиль был удлиненной базы, что позволило разместить всех пострадавших. Несмотря на перегрузку и сложные условия, эвакуация завершилась успешно, раненые были доставлены и получили медицинскую помощь.

Военнослужащий проходит службу с 2022 года. Изначально он выполнял задачи пулеметчика, однако после ранения в ноги при атаке FPV-дрона был переведен в медицинское подразделение.

В дальнейшем он продолжил участвовать в эвакуации раненых. В одном из эпизодов группа попала под атаку беспилотника во время вывоза бойцов, однако эвакуация была завершена.

Также сообщается о выезде в приграничный район Белгородской области для помощи гражданскому водителю, получившему осколочные ранения после удара FPV-дрона. Пострадавшему оказали первую помощь и эвакуировали.

