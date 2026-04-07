ТАСС: штурмовиков ВСУ планируют кормить просроченными консервами

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Штурмовиков 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ планируют кормить просроченными консервами, а свежие продукты реализовать через магазин. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумском районе тыловики 1-й ОТМБр ВСУ публично собирают просроченные консервы, которыми планируют кормить “расходный материал” — штурмовиков бригады перед их отправкой на позиции. В коррупционной схеме участвует военнослужащая подразделения Ю. Литвиненко (Буденна)», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что женщина передает на реализацию в магазин «Пролесок» в Березне Черниговской области поставленные по линии ВСУ продукты питания.