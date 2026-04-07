Демократы могут объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету из-за Ирана

Поводом для такого шага называют участие министра войны в управлении американскими операциями против Ирана. Согласно опросам, Хегсет входит в число самых непопулярных членов кабинета, а растущие расходы на конфликт на Ближнем Востоке лишь ухудшают его репутацию.
В материале отмечается, что руководитель Пентагона рискует стать следующей «целью демократов». Ранее поста уже лишились генпрокурор — министр юстиции Пэм Бонди и глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристи Ноэм.
Ансари пояснила, что основанием для импичмента Хегсета служат «неоднократное нарушение им присяги и его долга перед конституцией».
Напомним, президент Дональд Трамп объявил об уходе генпрокурора Бонди. По данным прессы, это связано с разбирательством по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличённого в преступлениях против несовершеннолетних. Также стало известно о скорой отставке Кристи Ноэм.
Ранее Хегсет попытался растрогать публику историей о разговоре с сыном про Иран. В разговоре с ребёнком он подчеркнул, что жертвы американских солдат были принесены ради того, чтобы следующему поколению не пришлось столкнуться с «ядерным Ираном». В своём выступлении он также похвастался более чем семью тысячами ударов по Ирану и анонсировал новый пакет атак.
