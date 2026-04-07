Американский журналист Такер Карлсон заявил, что война с Ираном грозит миру голодом и «великой депрессией».
«Нам уже предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникерство или истерия, это математика. 30 процентов мировых удобрений, 20 процентов энергетики. Да, это великая депрессия», — сказал он.
По словам американца, нехватка удобрений затронет США.
При этом ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран в ночь на вторник.
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.