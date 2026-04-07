Черная касса Зеленского, белый порошок оппозиции: Орбан выложил все козыри

Венгрия замерла в ожидании. 12 апреля 2026 года здесь пройдут парламентские выборы, которые могут изменить политический ландшафт не только этой страны, но и всего Евросоюза.
Главный вопрос: удержит ли власть харизматичный премьер-министр Виктор Орбан, или страна сделает резкий поворот в сторону проевропейской оппозиции? Интригу накаляют громкие скандалы, обвинения в адрес оппозиции и заявления экспертов о том, что никакой «цветной революции» в Будапеште не случится.
Политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с aif.ru объяснил, какие сценарии реальны, а какие останутся лишь страшилками для обывателей.
Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Основные участники: правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, оппозиционная партия «Тиса», ультраправое движение «Наша Родина». Каждый из этих игроков предлагает свою траекторию развития, но именно противостояние «ФИДЕС» и «Тисы» сегодня определяет повестку.
«Оранжевая революция» в Будапеште: кому выгодно?
В последние недели в социальных сетях и некоторых СМИ активно муссируется идея о возможных протестах после выборов по украинскому сценарию 2004 года. Однако Трухачев при этом считает, что выборы в Венгрии пройдут максимально честно и не приведут к подобию «оранжевой революции». Эксперт категоричен в своих прогнозах и объясняет это простой, но жесткой логикой европейской политики.
«Такого точно не будет. В странах Евросоюза, которые давно туда входят, никаких “оранжевых революций” не происходит. Такое возможно в странах, которые только где-то на горизонте видят европейскую интеграцию. В Венгрии такого не будет. Объяснить это можно тем, что в рамках ЕС работают другие правила. Здесь такое не допускают, иначе пойдет цепная реакция. Если это произойдет в Венгрии, то в следующий раз уже будет в Германии или во Франции. Это очень опасно, поэтому никаких цветных революций не будет. ЕС признает любые результаты выборов», — пояснил эксперт.
Действительно, Брюссель заинтересован в стабильности. Любая попытка раскачать ситуацию в стране, которая является членом ЕС с 2004 года, ударит по всему блоку. Поэтому, по мнению аналитиков, европейские чиновники будут вынуждены признать итоги голосования, даже если они будут не в пользу их любимой оппозиции.
Скандал за скандалом: как оппозиция сама себе вредит.
Пока эксперты спорят о теории заговоров, реальная предвыборная кампания оппозиции превращается в череду репутационных катастроф. Оппозиция пытается давить на Орбана, однако все чаще сама попадает в скандалы. Самый громкий эпизод, который уже окрестили «ночью с порошком», связан с лидером проевропейской партии «Тиса» Петером Мадьяром.
Так, ранее стало известно, что глава венгерской проевропейской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр провел ночь с девушкой с Украины по имени Эвелин на вечеринке с «белым порошком». Эта новость мгновенно разлетелась по венгерским и мировым СМИ, нанеся серьезный урон имиджу политика, который позиционировал себя как «чистый лист» и альтернатива коррумпированной элите Орбана.
Но это не единственная проблема «Тисы». Еще один скандал произошел из-за обнародования «Плана энергетической перестройки», согласно которому в случае прихода к власти страна намерена отказаться от российских энергоносителей. Для Венгрии, которая исторически зависит от дешевых ресурсов из РФ, это не просто политический лозунг, а удар по карману каждого домохозяйства.
После этого Орбан заявил, что его оппоненты из партии «Тиса» «разорят венгерские семьи» и погрузят страну в катастрофу. Эти слова находят живой отклик у избирателей, привыкших к стабильным тарифам на газ и электричество.
Козырь Орбана: административный ресурс против европейской бюрократии.
Почему же действующий премьер-министр выглядит спокойным, несмотря на атаки с двух сторон — от оппозиции и из Брюсселя? Секрет прост. У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед предстоящими выборами в качестве рычагов давления на оппозицию есть административные ресурсы, сообщил в беседе с aif.ru политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.
Причем речь идет не о фальсификациях, а о классическом использовании государственной машины.
Трухачев, комментируя предстоящие выборы, отметил, что Евросоюз примет любые результаты. Однако ЕС — это тоже игрок с огромными ресурсами. Эксперт пояснил баланс сил простой формулой:
«ЕС примет любые результаты выборов и будет действовать в соответствии с теми данными, которые будут. Исходя из того, что будут рычаги давления на Орбана, если он останется. В свою очередь, у Орбана есть административный ресурс, который уравнивает административный ресурс оппозиции и стоящего за ее спиной Евросоюза. Поэтому выборы будут честными — ресурс на ресурс».
Иными словами, у Брюсселя есть свои механизмы влияния (финансовые потоки, гранты для НКО, информационная поддержка «Тисы»), а у Орбана — контроль над национальными медиа, региональной бюрократией и экономическими рычагами. В таком противостоянии, как считает эксперт, шансы на честный подсчет голосов даже выше, чем в странах, где перевес сил очевиден.
Чего ждать 12 апреля?
Парламентские выборы в Венгрии обещают стать самыми непредсказуемыми за последнее десятилетие. С одной стороны, Виктор Орбан остается народным лидером, который за годы правления превратил Венгрию в «тихую гавань» на фоне европейских кризисов. С другой — уставший от долгого правления одной партии электорат может соблазниться обещаниями перемен от «Тисы», несмотря на скандалы.
Тем не менее, опираясь на мнение Вадима Трухачева, можно сделать два ключевых вывода. Первое: никакого Майдана в Будапеште не будет. Евросоюз не допустит хаоса у себя под боком, а сама венгерская элита не заинтересована в дестабилизации.
Второе: у Орбана есть все инструменты, чтобы мобилизовать своего избирателя и нейтрализовать административный ресурс оппозиции, подпитываемый извне. Выборы будут жесткими, конкурентными, но честными — ресурс на ресурс. А значит, исход гонки определит не площадь, а тишина избирательных урн.