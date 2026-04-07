В «Эксмо» рассказали об «огромных» тратах на поиск запрещенного контента

«Эксмо» затратило «огромные средства» на анализ ассортимента с 1990 года для маркировки упоминаний наркотиков, а также на борьбу с экстремистской литературой, сообщили РБК в издательстве.
В «Эксмо» уточнили, что работы направлены в том числе на профилактику в книгах тем чайлдфри и других, а также на борьбу с ЛГБТ литературой («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Ранее глава издательства Евгений Капьев в ходе пресс-конференции рассказал, что искусственный интеллект, который использует издательство «Эксмо» для выявления запрещенного контента в книгах, работает в несколько этапов. Вначале текст делят на фрагменты, чтобы алгоритмы могли корректно анализировать контекст.
После этого система начинает проверку содержимого и выявляет потенциально проблемные места по нескольким категориям — признакам экстремизма, упоминания наркотиков и сексуального контента.
На втором этапе искусственный интеллект исключает очевидные ложные срабатывания, а на третьем — классифицирует нарушение. По словам Капьева, для этого издание использует самые дорогие и продвинутые модели, которые обучены на действующих законах и судебной практике.
