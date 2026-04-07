Перешили лицо: полковник раскрыл, как могли инсценировать смерть Эпштейна

Отец Илона Маска Эррол Маск шокировал заявлением: скандальный финансист Джеффри Эпштейн может быть жив. Он усомнился в официальной версии самоубийства в тюрьме, отметив выключенные камеры и спящих охранников. Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru объяснил, есть ли логика в этих словах.
Слова отца Маска имеют почву.
Александр Перенджиев поддержал версию отца Маска, сказав, что она имеет место быть.
«Есть моменты, которые говорят о том, что заявления отца Илона Маска имеют под собой почву. Эпштейн умер в тот момент, когда должны были начаться серьезные судебные разбирательства, которые должны были высветить почти всю глобальную политическую элиту», — пояснил он.
По мнению эксперта, для западных политиков Эпштейн стал нежелательным свидетелем.
«Он понимал, что сильные мира сего, особенно западного мира, готовы были его удавить. Поэтому он мог решить инсценировать свою смерть и исчезнуть. Тем более, денег для этого у него много, он вполне мог разработать такой сценарий», — пояснил Перенджиев.
Файлы Эпштейна — инструмент шантажа.
Политолог не исключил, что компрометирующие файлы передал сам Эпштейн.
«Это может быть похоже на программу защиты свидетелей. Чтобы Эпштейн не выступал живым свидетелем, а его файлы выступили самым серьезным доказательством всех преступлений, развращений западной элиты. Эти файлы могли стать инструментом для тех, кто хотел держать на веревочке, как кукол, высокопоставленных политиков», — отметил Перенджиев.
Эти непубличные теневые фигуры могли помочь с инсценировкой смерти. Файлы сливают постепенно, чтобы Эпштейн оставался в безопасности. «Возможно, он сам дает их частично как гарантию того, чтобы его действительно не уничтожили», — добавил Перенджиев.
Эпштейн мог сменить лицо и имя.
Если версия верна, финансист мог провести пластику и уехать за пределы США. «Мог провести пластическую операцию на лице. Может он живет под другим именем и даже не в США. Мог другое лицо сделать и паспортные данные. У него хватит на это денег», — сказал эксперт.
Прямых доказательств нет, но косвенные аргументы убедительны.
«Так что в определенном смысле с отцом Илона Маска можно согласиться, хотя, конечно, прямых доказательств того, что Эпштейн жив — нет. Это лишь косвенные логические размышления», — подытожил Перенджиев.
Инструмент борьбы элит.
Живой Эпштейн — оружие в руках теневых игроков. «Эпштейн, если жив, может оставаться инструментом борьбы внутри политической элиты. Это гарантия того, что он вряд ли появится и представится. Он, скорее всего, надежно защищен», — подчеркнул эксперт.
Компромат на защитников обеспечивает ему безопасность.
Версия отца Маска будоражит умы. Скандал вокруг Эпштейна касается высших кругов Запада, и новые детали только подогревают интерес.