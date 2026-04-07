Марочко: Киев намерен снизить финансирование ВСУ

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины намерено снизить финансирование на содержание армии и усилить дисциплинарные взыскания. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«По полученным данным стало известно, что в украинском Генштабе Минобороны прорабатываются вопросы снижения финансовых расходов на содержание армии. Одним из предложений является усиление дисциплинарных взысканий и лишение надбавок с денежного довольствия военнослужащих», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что свои предложения украинский Генштаб должен направить Владимиру Зеленскому до 12 апреля.