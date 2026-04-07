Мирошник: в России от ударов ВСУ за неделю погибли 25 человек

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. За неделю в субъектах РФ из-за ударов Вооруженных сил Украины погибли 25 мирных жителей, среди них двое детей. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, еще более 150 человек, в их числе 10 детей, получили ранения.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 176 мирных жителей: ранены 151 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, погибли 25 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Краснодарском крае. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева», — сказал он.
Мирошник уточнил, что чаще всего жители РФ получали увечья при атаках украинских ударных дронов. Так, на неделе от дронных атак Киева пострадали 158 мирных жителей — около 89% от общего числа пострадавших.
Кроме того, противник при помощи БПЛА продолжал дистанционно минировать местность на территории РФ. «Очередной случай детонации взрывного устройства, повлекший ранение гражданского лица, зафиксирован в ДНР, где в поселке Горное пострадал местный житель», — сообщил он.
Собеседник агентства добавил, что Киев, нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, преднамеренно атаковали медицинские объекты и медтранспорт. «В Запорожской области операторы БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) дважды в течение недели атаковали территорию Васильевской центральной больницы. В результате варварских ударов погибла 62-летняя женщина, ранение получила сотрудница медучреждения. В селе Жовтневое атаке подвергся автомобиль скорой помощи, пострадавших удалось избежать», — напомнил он.
Всего, по словам Мирошника, Киев за неделю выпустил по территории РФ 3,3 тыс. различных боеприпасов.