Мирошник: более 700 тыс. абонентов ЛНР и ДНР оставались без света после атак ВСУ

ЛУГАНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Свыше 700 тыс. абонентов в Луганской и Донецкой народных республиках на минувшей неделе оставались без электричества в результате ударов Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на электростанции, узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких муниципальных образований. Наиболее масштабные отключения, вызванные атаками ВФУ (вооруженными формированиями Украины — прим. ТАСС), были зафиксированы в ДНР, где одномоментно без энергоснабжения остались порядка 500 тыс. жителей, а также в ЛНР — 208 тыс. человек в семи муниципалитетах», — сказал он.
Мирошник добавил, что на неделе противник совершал налеты на гражданские объекты субъектов РФ, находящиеся в удалении от линии боевого соприкосновения: Воронежскую, Ленинградскую, Липецкую, Нижегородскую, Новгородскую Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую и Тульскую области.