20 БПЛА за ночь: ПВО в Ленобласти отразила атаку — введены ограничения

Силы ПВО в Ленинградской области ночью 7 апреля отразили атаку 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его данным, боевая работа продолжалась после отражения ударов. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не приводится.
На фоне угрозы были введены временные ограничения на полеты. Аэропорт Пулково работает с корректировками: прием и отправка рейсов осуществляется по согласованию.
Аналогичные меры затронули Калининградскую область. В аэропорту Храброво также возможны изменения в расписании.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
