Боец Карта: группировка «Север» за март уничтожила более 95 блиндажей ВСУ

Начальник огневого поражения 11-го корпуса группировки отметил, что благодаря этому ВС РФ удалось дезорганизовать украинскую оборону на определенных стратегических участках.

БЕЛГОРОД, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты войск беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 95 блиндажей с живой силой ВСУ в Харьковской области за март. Благодаря этому российским военнослужащим удалось дезорганизовать украинскую оборону на определенных стратегических участках, сообщил ТАСС начальник огневого поражения 11-го корпуса группировки войск с позывным Карта.

«Позиции ВСУ и места проживания личного состава были выявлены в ходе воздушной разведки, все данные оперативно передавались расчетам ударных беспилотных систем и командованию. Огневое поражение по позициям и укрытиям ВСУ наносилось операторами FPV-дронов и беспилотниками самолетного типа “Молния-2” с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. В результате активной боевой работы было уничтожено более 95 блиндажей и укрытий личного состава, с находящейся в них живой силой», — рассказал он.

Карта отметил, что уничтожение блиндажей ВСУ помогло дезорганизовать оборону и затруднить восстановление позиций украинских солдат.