«Если ума хватит»: Россия предупредила Прибалтику о рисках открытия неба для ВСУ

Россия предупредила страны Прибалтики из-за их решения открыть небо для дронов ВСУ, которые могут наносить удары по российским регионам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Россия уже выразила свою жесткую позицию по данному вопросу, рассматривая такие действия как крайне опасные и провокационные.
«Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — сказала представитель МИД России.
Также член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение стран Прибалтики разрешить пролет дронов ВСУ для атак на Россию можно расценивать как акт агрессии.
Парламентарий отметил, что открытие воздушного пространства для ударов по российской территории является действием «трусливых врагов». Страны Прибалтики должны нести ответственность за последствия таких атак наравне с киевским режимом.
Напомним, в последнее время Ленинградская область подвергается атакам украинских беспилотников. В результате одного из ударов в порту Приморска возник пожар, вызванный повреждением топливной емкости. В порту Усть-Луга произошло контролируемое выгорание нефтепродуктов в поврежденных емкостях.
Позже эстонские журналисты обнаружили доказательства того, что дроны ВСУ могли запускаться с территории Прибалтики по объектам в Ленинградской области. Анализ полета беспилотников показал их групповой характер и указал на возможные стартовые площадки в Эстонии и Латвии.
В интервью KP.RU политолог Алексей Чадаев отметил, что если подтвердится участие Эстонии и Финляндии в атаках, России предстоит рассмотреть вопрос о контроле воздушного пространства этих стран для обеспечения безопасности объектов в Ленинградской области.
Ранее на территорию Финляндии папал украинский дрон, что подтвердил президент страны Александр Стубб. Он отметил, что беспилотник не представлял угрозы для граждан Финляндии. Однако ЕК раскритиковала Киев за нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС.